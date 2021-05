Emmerich : Gasflaschen waren geöffnet

Emmerich Die Alte Rheinfähre: Wieder hat es dort gebrannt. Und dieses Mal wollte jemand wohl endgültig die Ruine beseitigen. Gasflaschen waren geöffnet.

Schon mehrfach mussten in den vergangenen Monaten die Löschzüge in Emmerich zu einem Brand in dem leer stehenden Haus an der Rheinpromenade ausrücken. Früher war hier die Gaststätte „Alte Rheinfähre“ untergebracht. Heute ist das Gebäude nur noch eine Ruine. Die Stadtverwaltung genehmigt die Bauanträge des Eigentümers nicht, dieser hat vor Monaten die Umbauarbeiten eingestellt.