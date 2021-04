Verkauf der alten Grundschule : Grüne stellen Aussagen klar

So soll die sanierte Grundschule einmal aussehen. In dem denkmalgeschützen Bau werden Wohnungen entstehen. Foto: stadt rees

REES Die Reeser Grünen haben auf eine Mitteilung der CDU zum Verkauf des alten Grundschulgeländes reagiert und widersprechen damit Aussagen von CDU-Fraktionschef Dieter Karczewski.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bal) CDU-Fraktionschef Dieter Karczewski hatte den Verkauf an einen Investor begrüßt und darauf hingewiesen, dass die CDU die einzige große Fraktion gewesen sei, die die Stadtverwaltung in ihrem Vorhaben unterstützt habe. Die Grünen hingegen hätten hier am liebsten keine Veränderung oder eine kostenträchtige Umwandlung in eine Begegnungsstätte gesehen.

Grünen-Fraktionssprecher Helmut Wesser möchte das so nicht stehen lassen. Die Grünen seien dafür gewesen, das Grundschulgebäude weiter zu nutzen und erhalten – als neueres Haus an der Sahlerstraße und als Denkmal. Ihr Vorschlag: Wohnnutzung oder Sozialrathaus. In einem Teil, vor allem der bestehenden Turnhalle, hätte ein Treffpunkt und Veranstaltungsort für Verbände und Vereine bleiben sollen. Wesser: „Die CDU und ihr Bürgermeister wollten am liebsten alles abreißen und der Bauwirtschaft zur Verfügung stellen.“ Das tatsächliche Ergebnis sehe jetzt so aus: Schulgelände mitsamt Spielplatz an der Greisstraße sind verkauft, die Bauten werden saniert und durch zusätzliche ergänzt. Die Turnhalle wird abgerissen. Ersatz dafür wird eine neue Halle an Westring im Millionenwert. Diesem Kompromiss hatten die Grünen zugestimmt.