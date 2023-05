Lechner-Figuren „Alltagsmenschen“ wieder Besuchermagnet

Christel und Laura Lechners „Alltagsmenschen“ sind ein voller Erfolg für die Stadt Rees. Das erklärte Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken am Dienstag bei der Sitzung des Kulturausschusses. Die ersten 7000 Flyer, die zu den Figuren in der City und am Rhein führen, seien bereits nach vier Wochen vergriffen gewesen, eine Neuauflage musste gedruckt werden. Auch die Kinderrallye werde gut angenommen: Im Eiscafé Roma hätten bereits 320 Jungen und Mädchen den Gewinncoupon der Touristeninformation für eine Kugel Eis eingelöst.