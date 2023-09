Alltagsmenschen Reeser wollen die „Springerin“

Die meisten Alltagsmenschen haben Rees längst wieder verlassen und sind weitergezogen. Drei Monate waren die beliebten Figuren der Wittener Künstlerinnen Christel und Laura Lechner zu Gast in Rees. Jetzt haben alle Reeserinnen und Reeser mittels einer Crowdfunding-Aktion in Zusammenarbeit mit der Volksbank Emmerich-Rees die Möglichkeit, mit der „Springerin“ einen weiteren Alltagsmenschen in Rees zu behalten. Dass die „Springerin“ dort bleiben soll, hatten die Reeserinnen und Reeser im Rahmen einer Internetabstimmung mit überzeugendem Vorsprung entschieden. Die „Springerin“ war 2016 zu Besuch in Rees und war damals an der Rheinpromenade platziert. Sie wurde von vielen Besucherinnen und Besuchern als besonderes Highlight der damaligen Ausstellung betrachtet.