Anwohner wurden gewarnt : Gas-Austritt in Haldern – Leitung bei Bauarbeiten beschädigt

HALDERN Schrecksekunde am Mittwochnachmittag in Haldern: Bei Arbeiten an der Betuwe-Strecke wurde eine Gasleitung beschädigt. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen zuhause zu bleiben.

(bal) Die Leitung war im Bereich Bahnhofstraße Ecke Haldener Straße bei den Arbeiten beschädigt worden. Dadurch war es zu einem Gasaustritt gekommen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Über die Leitstelle wurde der Vorfall an die NINA Warn-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutzes weitergeleitet. Die Anwohner wurden aufgefordert, in den Häusern und Wohnungen zu bleiben. Auch die Stadt Rees wies auf ihrer Facebookseite auf den Vorfall hin. Die Bahnhofstraße wurde gesperrt.