Feuerwehr in Emmerich Alarm in Hüthum an der Eltener Straße

Am Sonntag um 12:43 Uhr wurden die Feuerwehr-Einheiten Hüthum, Stadt sowie der Einsatzleitwagen zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand auf die Eltener Straße gerufen. „Die Erkundung des ersteintreffenden Gruppenführers ergab eine Brandstelle im hinteren Bereich des Gebäudes am Dach bzw. an einem Anbau. Feuer konnten nicht ausfindig gemacht werden“, schreibt die Feuerwehr bei Facebook. Die Feuerwehr bereite alles für Löscharbeiten vor, gleichzeitig erkundete ein Trupp das Dach sowie das Gebäudeinnere. Dazu mussten Teile des Daches abgedeckt werden. Der Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Es mussten jedoch keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. „Der Rettungsdienst sichtete die Bewohner, es wurde aber keiner verletzt“, so die Feuerwehr abschließend.