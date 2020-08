Konzert am 28. August : „Akustik Helden“ im Bürgerhaus

Konzert am 28. August

Die Band „Akustik Helden“ tritt am 28. August im Reeser Bürgerhaus auf. Foto: Veranstalter

REES Kostenloser Auftritt in Rees: Zuschauer des Konzertes am 28. August müssen sich zuvor bei der Stadt Rees anmelden. Die Zahl der Plätze ist wegen Corona begrenzt.

(RP) Am Freitag, 28. August, wird um 20 Uhr ein weiteres Exklusiv-Konzert im Reeser Bürgerhaus stattfinden. Die kostenfreie Veranstaltung mit der Band „Akustik Helden“ war eigentlich als Marktkonzert unter freiem Himmel vorgesehen. Da diese Art von Veranstaltung bei der aktuellen Corona-Lage nicht möglich ist, wird das Konzert im Bürgerhaus stattfinden.

Alternativen in Planung

Alternativen in Planung : Wesel sagt Hansefest und Kulturnacht ab

Kultur in Grevenbroich

Kultur in Grevenbroich : „Kleine Salonkonzerte funktionieren auch nach Corona“

Wer zum Konzert kommen möchte, muss sich vorher bei der Stadt Rees anmelden. Das ist täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Touristeninformation (entweder per E-Mail unter tourist.information@stadt-rees.de oder per Telefon 02851 51555) möglich. Der Saal des Bürgerhauses wird dann entsprechend der Anmeldungen bestuhlt. Die Zuhörerzahl ist begrenzt.