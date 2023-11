Reeser Werbegemeinschaft Die RWG verlost am Samstag wieder Puten

REES · Bei der traditionellen Aktion der Reeser Werbegemeinschaft am Samstag auf dem Wochenmarkt winken viele Gewinne. Was man tun muss, um an die Preise zu kommen.

Foto: Michael Scholten

Vielleicht nimmt die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) ja Einfluss darauf, welcher Braten bei den Reeser Familien zu Weihnachten auf den Tisch kommt: Für kommenden Samstag, 2. Dezember, lädt der Verbund der heimischen Einzelhändler nämlich zur traditionellen Putenverlosung auf dem Wochenmarkt ein. Wer ab 9.30 Uhr die richtigen Lose zieht, kann einen (oder mehrere) von mehr als 350 attraktiven Preisen gewinnen. Neben 50 Puten aus heimischer Zucht werden auch 50 Hähnchen, 50 Rinderbraten, 50 Mettwürstchen und 50 Stadtgutscheine sowie 50 Dosen mit Gebäck und 50 Packungen mit Pralinen verlost. Auch der neue Jahreskalender vom Verkehrs- und Verschönerungsverein wartet auf Gewinner. Die Lose werden direkt am Marktstand der RWG verkauft, an dem auch die amtierende Rheinköinigin Jutta Green anzutreffen ist. Mit der Putenverlosung startet die RWG am ersten Adventswochenende auch eine zweite Gewinnaktion: Wer in den Mitgliedsgeschäften einkauft, erhält bis Weihnachten jedes Mal eine Karte, die automatisch zur Teilnahme an einer Verlosung berechtigt. Im Januar 2024 wird dann Rheinkönigin Jutta Green ermitteln, wer Gutscheine über 300 Euro, 200 Euro und 100 Euro sowie über 50 Euro und 25 Euro gewinnt. „Der Gesamtwert aller Gutscheine liegt bei 3000 Euro“, sagt die RWG-Vorsitzende Renate Bartmann. Zudem richtet die RWG gemeinsam mit der Stadt Rees und dem VVV von Freitag bis Sonntag auch das „Rääße Weihnachtspädje“ zwischen Skulpturenpark und Kolpinghaus aus. Einen verkaufsoffenen Sonntag hat die Gewerkschaft verdi in diesem Zusammenhang nicht genehmigt, die RWG hat aber ihre Mitglieder aufgerufen, am Samstag die Läden länger zu öffnen, bis um 16 Uhr das „Weihnachtspädje“ am Bärenwall beginnt.

