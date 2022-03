Benefiz-Ausstellung : H.A. Schult kommt ins PAN

EMMERICH Der bekannte Aktionskünstler präsentiert in Emmerich bis zum 1. Mai eine Benefiz-Ausstellung. Der Erlös soll den Geflüchteten aus der Ukraine zu gute kommen.

(bal) Am kommenden Sonntag, 3. April, kommt der bekannte Aktionskünstler H.A. Schult nach Emmerich. Der Verein „Kunst hilft geben“ hat die Benefiz-Ausstellung „Politics Of Pictures“ ins PAN-Kunstforum geholt. Sie hat aktuelle Bezüge zur Lage in der Ukraine.