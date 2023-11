Konzertreihe „reeserviert“ „Wolkenkratzen“ beim Akkordeonkonzert in Rees

In Kleve spielt Yusipey zur Eröffnung der Ausstellung „Lebenslinien” mit Werken des Künstlers Jürgen Vogdt, der Anfang des Jahres verstarb. Frost: „Jürgen Vogdt hat lange Zeit in Haldern gelebt und gearbeitet. Da passt es wunderbar, ein Stück, das Vogdt gewidmet ist, auch in Rees zu spielen.” Zur Ausstellungseröffnung in Kleve spielt Yusipey zusammen mit der Pianistin Anja Speh „Wolkenkratzen” für Akkordeon und Klavier. Der Titel des Stückes ist zum Titel des Konzertes im Reeser Bürgerhaus geworden. Für sein dortiges Konzert hat Roman Yusipei Werke von Vivaldi (Allegro non molto aus den Vier Jahreszeiten), Purcell (Arie aus Dido und Aeneas), Händel (Passacaglia g-moll), Tschaikowsky (sechs Stücke aus dem Kinderalbum), Rossini (Cantina aus der Barbier von Sevilla), Alfred Schnittke (Vier Stücke aus der Gogol Suite) und Heiner Frost (Wolkenkratzen) ausgesucht.