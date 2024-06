Für den Erhalt des Krankenhauses Ärzte aus Emmerich schreiben offenen Brief an Gesundheitsminister Laumann

Emmerich · In einem offenen Brief wenden sich die niedergelassenen Ärzte in Emmerich an Gesundheitsminister Laumann in Düsseldorf. Sie fordern den Erhalt des Willibrord-Spitals.

21.06.2024 , 12:40 Uhr

Das Willibrord-Spital soll erhalten bleiben, fordern die Ärzte. Foto: Christian Hagemann

Die Emmericher Ärzte haben sich vor wenigen wenigen Tagen getroffen und das Schreiben aufgesetzt. Sie warnen vor den Folgen einer möglichen Schließung des Krankenhauses, das sich bekanntlich im Insolvenzverfahren befindet. Dort werden jährlich 10.000 Menschen stationär behandelt, 30.000 ambulant. Die Ärzte schreiben: „Die Versorgung von 10.000 stationären Patienten pro Jahr in den umliegenden Krankenhäusern ist nicht möglich. Dort sind keine Kapazitäten für derart viele Patienten vorhanden. Die Versorgung von ca. 30.000 ambulanten Patienten ist ebenfalls in umliegenden Krankenhäusern nicht möglich und schon gar nicht in den allgemeinmedizinischen Praxen oder auch in den Facharztpraxen. Die Wartezeiten in den vorhandenen Facharztpraxen betragen bis zu einem Jahr oder es werden teilweise keine neuen Patienten aufgenommen. Dies gilt für Pneumologen, Kardiologen und Gastroenterologen. Auch Termine beim Orthopäden und Chirurgen sind nur mit langer Wartezeit verbunden.“ Weiter heißt es in dem Brief: „Ein alltägliches Beispiel für unser unterversorgtes Gebiet: Eine 50-jährige Patientin bekommt nach einer Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen im April mitgeteilt, dass sie Blut im Stuhl hat und dringend eine Darmspiegelung benötigt. Sie bekommt weder bei Gastroenterologen (Goch, Wesel, Bocholt) noch in den ermächtigten Krankenhäusern einen Darmspiegelungstermin. Es wurde ihr auch keiner in der Zukunft zugeteilt, da alle ausgebucht seien. Auf den Vorschlag einer Praxis, einen Dringlichkeitscode auf die Überweisung zu bekommen und die Vermittlungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung anzurufen, ist sie sofort eingegangen und hat telefoniert. Auf den Rückruf wartet sie schon seit vier Wochen! Die Patientin leidet sehr unter der Angst, einen bösartigen Tumor haben zu können, welcher nicht zeitnah diagnostiziert wird. Wir fragen uns: Wofür Vorsorge, wenn dann nicht geholfen wird? “ Die Ärzte gehen auch auf Notfälle ein. „Bei Sperrung der Rheinbrücke (z.B. Verkehrsunfall, Schwertransporte, starker Sturm) beträgt die Fahrtzeit ca. 1 Stunde nach Kleve über Rees oder 45 Minuten nach Bocholt oder Wesel.“ Die Ärzte listen auf, was ihrer Meinung nach gebraucht wird: eine stationäre Basisversorgung kardiopulmonal, gastroenterologisch und chirurgisch/unfallchirurgisch eine orthopädische Abteilung mit Schwerpunk Endoprothetik eine große Geriatrie mit Alterstraumatologie und stationärer Schmerztherapie. Das Krankenhaus in Kleve sei schon jetzt sehr häufig wegen fehlender Kapazitäten für Notfälle durch Anfahrten vom Rettungsdienst abgemeldet. „Wo sollen die Notfallpatienten aus Emmerich denn hin, wenn das Emmericher Krankenhaus nicht existieren würde?“ Weiter schreiben die Ärzte: „Wir brauchen unbedingt weiter einen Notarzt in Emmerich, da Anfahrten von Kleve, Wesel oder Bocholt viel zu weit sind. Der Handlungsbedarf zur Rettung des Krankenhauses ist rasch und dringend erforderlich, denn das Personal bewirbt sich bereits weg, da die Zukunft im Emmericher Krankenhaus zu unsicher geworden ist.“ Es müssten dringend und sofort Unterstützungsmaßnahmen zum Erhalt des Emmericher Krankenhauses von Seiten des Landes Nordrhein-Westfalen ergriffen werden.

(hg)