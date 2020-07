CDU kümmert sich um schnelles Netz : Ärger wegen Glasfaser in Elten

ELTEN Erst kümmerte sich die CDU darum, dass das schnelle Internet nach Elten kam, dann ließ der Service der Firma allerdings nach. Die Christdemokraten hakten nach, erste Erfolge sind sichtbar.

In den Jahren 2017/18 hat sich die CDU Elten stark gemacht für den Ausbau des Glasfasernetzes mit der Deutschen Glasfaser. „Wir sind von Haus zu Haus gelaufen und haben Plakate drucken lassen, um die erforderlichen 40 Prozent zu erzielen“, erzählte Horst Derksen, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Elten. „Leider scheinen nicht alle zufrieden zu sein, es gibt eine Reihe von Problemen, die uns zugetragen wurden“, so Derksen.

Da der Vorstand in seinen Reihen mit Jürgen Frericks einen IT-Fachmann hat, entschloss man sich, eine Umfrage zu starten – nicht nur in Elten, sondern auch in den anderen Ortsteilen Praest, Vrasselt, Dornick und Hüthum, um die Probleme zu konkretisieren. „Wir möchten die Ergebnisse sammeln, um mit der Deutschen Glasfaser über die Probleme zu sprechen und Lösungen herbei zu führen. Da wir uns im Vorfeld für die Glasfaser eingesetzt haben, fühlen wir uns mit verantwortlich, uns darum zu kümmern“, so der Vorsitzende.