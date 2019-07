Emmericher Rheinpromenade : Was Sie hier sehen, ist nicht erlaubt

Was Sie hier sehen, ist nicht erlaubt

Wo ist der Unterschied? Die RP hat am Donnerstag Tisch und Stühle versetzt. Was vorne zu sehen ist, ist verboten. Hinten ist es erlaubt. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Kurioses Tisch-Verbot für Heinz-Günter Kantehm am Rhein. Kommt nach zehn Jahren jetzt endlich Bewegung in die Sache?

Wenn ein Ladenlokal an der Rheinpromenade leersteht, muss schon etwas Gravierendes geschehen sein. Denn eigentlich ist die Rheinmeile ein gutes Geschäft.

Allerdings müssen viele Wirte die Ernte im Sommer einfahren. Denn im Winter ist das Geschäft mit dem Bierchen draußen nicht möglich, viele Menschen sind lieber im Wohnzimmer als am Tresen.

Deshalb hat die Stadtverwaltung vor einigen Jahren nach langen Kämpfen der Wirten Wintergärten gestattet, so dass sich die Sommersaison noch etwas erweitern lässt.

Aber es gilt am Rhein: Wer draußen in einem guten Sommer viele Tische und Stühle hat, ist für den Rest des Jahres auf der sicheren Seite.

Und so geht die Geschichte: Seit Anfang des Jahres steht das ehemalige „Empanadas“-Lokal an einem der schönsten Aussichtplätze an der Emmericher Rheinpromenade leer. Die Markise ist durch Sturm beschädigt, die Möblierung und das Umfeld dem Verfall preisgegeben.