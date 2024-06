Sperrungen in Millingen und Haldern Bahnübergang Bruchstraße bleibt lange dicht

Millingen/Haldern · Deutlich länger als ursprünglich gedacht bleibt der Bahnübergang in Millingen gesperrt – möglicherweise sogar bis in den November. Übers Wochenende ist zudem der Bahnübergang an der Bahnhofstraße in Haldern dicht.

28.06.2024 , 15:09 Uhr

Der gesperrte Bahnübergang in Millingen. Nur Fußgänger und Fahrradfahrer kommen hier weiter. Foto: Markus Balser