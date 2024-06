In der Reeser Innenstadt Fußballfan-Aufkleber werden zum Ärgernis

Die Aufkleber befinden sich auf Verkehrs- und Ortseingangsschildern, Laternenmasten und sogar auf den Leuchten von Ampeln. Zu finden sind sie am Melatenweg, an der Empeler Straße oder am Westring – eigentlich in der gesamten Innenstadt. Ein Riesenärgernis für die Stadtverwaltung: „Wir meinen, dass wir unser Geld weitaus sinnvoller verwenden könnten!“, heißt es auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Rees dazu.