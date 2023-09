Störung seit bald 14 Tagen Rund 1000 Anschlüsse betroffen

Auch am Wochenende mussten noch viele Menschen in Mehr, Haffen und Teilen von Rees auf Festnetztelefon und Internetanschluss verzichten. Wie berichtet, gibt es vor allem in den beiden Ortsteilen bereits seit dem 12. September eine Störung, nachdem bei der Verlegung von Glasfaser eine Leitung von Westnetz Energie an der Heresbachstraße „angebohrt“ wurde. Die Leitungen von Westnetz sind unter anderem von Firmen wie Telekom (Magenta Zuhause Regio) und anderen Anbietern angemietet worden. Nach Angaben des Netzbetreibers Westnetz Energie hat es rund 1000 Anschlüsse getroffen.