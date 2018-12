In der Nacht zu Heilig Abend: Einbrecher drohen, Ehepaar zu fesseln

Rees Am frühen Montagmorgen ist ein älteres Ehepaar am Grüttweg von Einbrechern im Schlaf überrascht worden. Die beiden Männer drohten, die Senioren zu fesseln und machten Beute.

(RP) In der Nacht zu Heilig Abend ist ein älteres Ehepaar in Rees von Einbrechern überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, öffneten am Montag gegen 0.20 Uhr zwei maskierte Männer am Grüttweg ohne Aufbruchspuren die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Die Männer weckten die Hausbewohner, ein älteres Ehepaar und drohten damit, sie zu fesseln. Ein Täter blieb im Schlafzimmer bei dem Ehepaar, während der zweite Täter das Haus nach Wertgegenständen durchsuchte. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Vor ihrer Flucht schlossen sie das Ehepaar im Schlafzimmer ein. Die Täter sprachen miteinander in einer vermutlich südosteuropäischen Sprache. Sie sollen 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sei. Beide waren den Angaben der Polizei zufolge dunkel gekleidet und trugen Sturmmasken.