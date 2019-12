Advent : „Es werde Licht“ – vor der Aldegundiskirche

Emmerich Am 15. Dezember lädt die Seelsorgeeinheit St. Christopherus/St. Johannes zum Adventsmarkt ein. Vereine stellen Arbeit vor.

Am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, findet unter dem Motto „Es werde Licht“ zum dritten Mal der Adventsmarkt der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes der Täufer statt. Vor der Aldegundiskirche werden von 11 bis 18 Uhr viele Gruppen der Seelsorgeeinheit selbstgemachte Köstlichkeiten, kleine Geschenke und Dekorationen anbieten. Die Organisatoren Stephanie Ess, Andrea Schaffeld, Carlo Seibert und Jeannette van de Locht, haben ein schönes Programm zusammengestellt. „Der Adventsmarkt hat sich etabliert“, so Ess. „Auch beim gemeinsamen Auf- und Abbauen ist es ein schönes Miteinander.“

Es sei eine gute Möglichkeit für die vielen aktiven Gruppen und Verbände in der Gemeinde, ihre Arbeit vorzustellen und so neue Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch neue Leute zu gewinnen. „Es zeigt ein gutes Bild davon, was sich in Emmerich so tut. Schön ist auch, dass wir von Schulen unterstützt werden“, sagte der Stadtpfarrer.