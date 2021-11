Adventsmarkt in Haffen : Dekorationsideen aus Epoxidharz

Christina Hülsken arbeitet mit Epoxid. Foto: Monika Hartjes

HAFFEN Der Adventsbasar in Haffen findet in diesem Jahr an zwei Tagen, dem 20. und 21. November, in der Schützenhalle statt. Viele Kunsthandwerker werden vor Ort sein. Christina Hülsken ist mit ihrem Epoxid-Design zum ersten Mal dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Hartjes

Was den Advent zu einer der schönsten Zeiten des Jahres macht, ist die Besinnlichkeit, der Duft nach Plätzchen und Glühwein und schimmerndes Kerzenlicht. All dies und noch vieles mehr findet man beim Adventsbasar, der am Samstag und Sonntag, 20. und 21. November, in der Schützenhalle Haffen stattfindet. Aufgrund der Corona-Lage wird der Basar in diesem Jahr an zwei Tagen durchgeführt, damit die Besucher entspannter bummeln können.

Das Angebot an kunsthandwerklichen, schönen und nützlichen Dingen ist vielfältig. So gibt es selbst gemachte Marmeladen und Liköre, Sterne, Kunstkarten und weihnachtliche Floristik, ausgefallene Buchfaltkunst, kunstvolle Kerzen, Dekoration aus Holz und Glas und vieles mehr. Feuerwehr und Schützen sorgen mit Grillstand und Reibekuchen für eine leckere Verpflegung. Wegen Corona muss leider auf die Cafeteria verzichtet werden, aber die kfd-Frauen bieten eine reichhaltige Auswahl an Kuchen zum Mitnehmen an. Auch in diesem Jahr wieder ein Anziehungspunkt: die lebendige Krippe mit Esel und Schafen, sowie handzahmen Alpakas, die auch gerne mit den kleinen und großen Besuchern einen Spaziergang machen.

Mit dem Kunstharz lassen sich viele schöne Dinge herstellen. Foto: Monika Hartjes

Info Alles rund um den Adventsbasar Öffnungszeiten Der Adventsmarkt findet am Samstag, 20. November, von 12 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 21. November, von 10.30 bis 17 Uhr, in der Schützenhalle Rees-Haffen, Velthuysenstraße, statt. Anfahrt Wegen der Sperrung der Rauhen Straße erreicht man die Schützenhalle aus Richtung Rees kommend über die B8 bis Mehrhoog und biegt dort an der Ampel rechts nach Haffen ab. Einlass Der Eintritt ist frei, jedoch nur mit 3G-Nachweis und Mundschutz möglich. Veranstalter sind die St. Lambertus Schützen und der kfd Haffen.

Zum ersten Mal als Kunsthandwerkerin dabei ist Christina Hülsken aus Esserden. Sie bietet „Epoxiddesign by Chrissi“ an. Die 28-Jährige beschäftigt sich gerne handwerklich. Vater Hermann ließ die Tochter immer mitwerkeln und förderte den Spaß am Handwerk. „Ich habe es auch gerne schön um mich, mag geschmackvolle Dekoration. Wahrscheinlich ein Gen meiner Mutter Sabine“, schmunzelt die gebürtige Reeserin, die in Esserden aufwuchs. Sie machte eine Ausbildung als technische Zeichnerin für Maschinen- und Anlagenbau.

„Da dieser Beruf meist im Büro stattfindet, entschied ich mich für eine weitere Ausbildung“, erzählt Christina Hülsken. Sie wurde Augenoptikerin und arbeitet bei Optik & Akustik Belting in Rees. „Mein Beruf ist abwechslungsreich, auf der einen Seite der Kundenkontakt, auf der anderen Seite die handwerkliche Tätigkeit.“

In der Coronazeit suchte sie nach einem Hobby für die Freizeit. Veranstaltungen und Feste der St. Irmgardisschützen, bei denen sie aktiv ist, fielen ja leider aus. „Und immer nur in der eigenen Wohnung dekorieren und die Möbel umstellen, war auf Dauer langweilig.“ Sie wollte ein besonderes Material, mit dem sie experimentieren konnte. Eine Tischplatte aus Holz und Epoxidharz war die Inspiration für ihr neues Hobby.

Mit Epoxidharz lassen sich vielfältige Geschenke und Mitbringsel herstellen. „Ich fing klein an, fertigte Schlüsselanhänger und Untersetzer. Dann kamen Halterungen für Weinflaschen, an denen zwei Weingläser aufgehängt werden, Schalen und Handyhalterungen dazu“, erzählt sie. Glücklicherweise durfte sie die alte Schmiede ihres Großvaters für staubige Arbeiten wie das Fräsen der Kanten benutzen.

Christina Hülsken wurde immer mutiger beim Ausprobieren, experimentierte mit Farben, Glitzer, Sand, getrockneten Blättern und Stickern. Ihre Untersetzer mit Einhorn-Bild und Glitzer sind besonders bei Kindern beliebt. „Mir machte mein Hobby so viel Spaß, dass ich an den Abenden und am Wochenende Dinge fertigte“, sagt sie. Zu viel für den Eigenbedarf und so meldete sie im August ein Gewerbe an und bietet seitdem ihre Produkte auf Instagram an unter „epoxiddesign.bychrissi“.