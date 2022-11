Riesennachfrage in Emmerich und Rees : Adventskalender der Lions ist bereits ausverkauft

Auf dem Wochenmarkt in Emmerich: Das Verkaufsteam der Löwen mit einem der letzten glücklichen Käufer des Adventskalenders. Foto: Lions Club

Emmerich/Rees Riesenandrang am Samstag in Emmerich und Rees schon früh am Morgen. Und: Alle 4000 Kalender sind weg! Es wird keinen zweiten Verkaufstermin geben.

Der Lions-Adventskalender ist in den vergangenen neun Jahren in Emmerich und Rees zu einem festen Begleiter in der Vorweihnachtszeit geworden.

Auch in diesem Jahr verkauften die Lions den beliebten Kalender. Den Tipp, bereits zu Beginn des Verkaufs dabei zu sein, beherzigten viele Interessierte. Am vergangenen Samstag bildete sich auf dem Wochenmarkt in Emmerich bereits ab 7 Uhr morgens eine Käuferschlange quer über den Geistmarkt.

In Rees ein ähnliches Bild. Nach nicht einmal zwei Stunden waren die etwas mehr als 4000 in den freien Verkauf gelangten Kalender an beiden Orten ausverkauft.

Die angekündigten weiteren Verkäufe an den kommenden Novembersamstagen können mithin nicht mehr stattfinden.

„Ich bin begeistert über das außergewöhnliche Interesse an unserem Kalender“, so Ralf Ewering, Präsident der Löwen, „umso mehr, als dass es dem guten Zweck dient. Meinen herzlichen Dank an alle Käufer, Unterstützer, Sponsoren, Helfer und, ganz besonders auch an die Halderner Nachbarschaftsaktion, die das neue und von Dorothe Venhuis fotografisch festgehaltene Kalendermotiv der Heiligen Familie geschaffen hat.“ Das schöne Kalenderfoto hat in diesem Jahr für viel Zuspruch, insbesondere auch aus den Reihen der Käuferinnen und Käufer gesorgt, so Ewering.

Ab dem 1. Dezember (Donnerstag) werden die Gewinner der mehr als 290 Preise wie gewohnt in der Presse bekannt gegeben und ebenso auf der Website der Lions unter der Adresse adventskalender.lions-emmerich-rees.de veröffentlicht.

(hg)