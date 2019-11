Veranstaltungstipp : Adventliches in der Antikscheune

Gerfried Schell möchte am 1. Dezember mit seiner „Ausstellung zum Advent“ die Zeit anhalten und einen Ort der Ruhe inmitten des vorweihnachtlichen Trubels bieten. Die alten Wecker wird die Floristin Birgit Krusen noch zu Deko-Artikeln verarbeiten. Foto: scholten

Rees Bewusst verzichtet Organisator Gerfried Schell auf den Begriff Weihnachtsmarkt. Die Ausstellung in der Scheune des Restaurators aus Rees soll dem „wahnsinnigen Konsumieren“ entgegen wirken und lockt mit Besonderem.

Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben: Für Weihnachtsmärkte gelten immer höhere Auflagen, die Adventszeit verursacht mehr Stress als Besinnlichkeit, und die Qualität des Wiegenfestes wird oftmals nur noch am Wert und an der Menge der Geschenke bemessen: Die müssen dann nagelneu und teuer sein, um die Geschenke des Vorjahres zu ersetzen, die eigentlich noch intakt sind und gute Dienste leisten würden.

Gerfried Schell zieht die Notbremse. Der Restaurator, dessen Berufsstand wie kaum ein anderer für Nachhaltigkeit und die Wertschätzung alter Dinge steht, lädt am Sonntag, 1. Dezember, in seine Antikscheune in Reeserward ein. Dort und im angebauten Zelt sollen die Besucher von 11 bis 18 Uhr „einen Ort der Ruhe inmitten des vorweihnachtlichen Trubels“ finden.

info Hinter dem Landhaus „Drei Raben“ Anreise Der Eintritt zur „Ausstellung im Advent“ am Sonntag, 1. Dezember, 11 bis 18 Uhr, ist frei. Die Adresse der Antikscheune lautet Reeserward 5a, hinter dem Landhaus „Drei Raben“. Parkplätze Wenn die Parkmöglichkeiten erschöpft sind, werden Besucher gebeten, ihre Fahrzeuge entlang der „Nato-Straße“ am Yachthafen zu parken und einen kurzen Fußweg einzuplanen.

Anders als beim „kleinen, feinen Weihnachtsmarkt“, der in der Vergangenheit den Besuchern immer viel Freude, aber dem Organisator umso mehr Arbeit mit wachsenden behördlichen Auflagen bereitete, stehen am ersten Advent die gesammelten Möbel, Alltagsgegenstände, Bücher, Bilder und Deko-Artikel aus mehreren Jahrhunderten im Vordergrund. „Die Menschen dürfen hier eintauchen in eine andere Welt und eine andere Zeit“, sagt Gerfried Schell. Zugleich möchte er den Blick darauf lenken, wie wichtig es „in einer Zeit des wahnsinnigen Konsumierens“ ist, alte Dinge zu sammeln und zu bewahren.

Ganz ohne Helfer muss Gerfried Schell aber auch bei seiner Adventsausstellung nicht auskommen: „Manche Weggefährten und Freunde, die über Jahre am Weihnachtsmarkt teilgenommen haben, lassen es sich nicht nehmen, den Tag zu einem besonderen Erlebnis für die Besucher zu machen“, schmunzelt der Restaurator.

So sorgen die Esserdener Frauen um Silke Szepanek mit ihrer Plätzchenbäckerei für weihnachtliche Leckereien, die zugunsten des Spendenprojektes „Strahlemännchen“ verkauft werden. Der Verein erfüllt Herzenswünsche von krebskranken Kindern. Lothar Meinen aus Bocholt serviert aus seinem dreirädrigen Kaffeemobil frischgebrühten Schwarzen, während Peter Kirschner aus Kevelaer in seinem fast 70 Jahre alten Zirkuswagen Popcorn aus Biomais mit Vanilleöl anbietet. Zudem gibt es einen antiken Schlitten voller Nüsse vom Vriendshof und adventliche Deko-Artikel von Birgit Krusen. Die Floristin hat dafür neben Glaskugeln, Holzsternen und Federn auch viele alte Wecker verarbeitet, die sie vor gut fünf Jahren mit Gerfried Schell bei der Auflösung eines Haushalts und Uhrenladens in Millingen geborgen hat. „An manchen Weckern klebt noch der Zettel mit Namen und Adressen der früheren Besitzer, die ihre Wecker aber nie mehr abgeholt haben“, erklärt Gerfried Schell, der sich über den neuen Verwendungszweck der defekten Zeitmesser freut.