Volksfest : Achtes islamisches Gemeindefest

Am Mühlenweg feierte die Türkisch Islamische Gemeinde am Sonntag „Kermes“ — ihr Gemeindefest. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Die Türkisch Islamische Gemeinde feierte mit vielen Besuchern und Nachbarn am Mühlenweg ihr Gemeindefest. Neben Kulinarischem stand Programm für Kinder im Vordergrund.

Fröhlich ging es am Sonntag auf der kleinen Rasenfläche zwischen der Bredenbachstraße und der Speelbergerstraße zu. Die Türkisch Islamische Gemeinde, deren Moschee am Mühlenweg steht, feierte ihr Gemeindefest. „Unsere ‚Kermes‘, wie wir das Fest nennen, ist gleichzeitig ein Nachbarschaftsfest und ein Fest für alle Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt“, sagte Yasemin Balli, Leiterin der Frauengruppe. „Wir möchten mit allen zusammenkommen und unsere türkische Kultur zeigen.“ Auch die Ratsmitglieder, Vertreter der Parteien, des Integrationsrates, der Familienbildungsstätte und des Jugendcafés habe man eingeladen. „Beim Bürgermeister Peter Hinze war ich persönlich. Und wir freuen uns, dass er, wie in den Vorjahren, sein Kommen zugesagt hat.“ Wer wollte, konnte sich die Moschee anschauen. Am 3. Oktober findet hier wieder ein Tag der offenen Tür statt.