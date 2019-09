Kultur : Abschluss der Marktkonzert-Reihe

Rees Am Sonntag, 29. September, endet die Reihe mit drei Live-Auftritten.

(RP) Am Sonntag, 29. September, finden die Reeser Marktkonzerte für das laufende Jahr 2019 ihren Abschluss. In der Zeit ab 15 Uhr stehen nacheinander die Band „Foreign Affairs“, das Tambourcorps Rees sowie das Halderner Blasorchester auf der Bühne und werden ihren Zuhörern beste Unterhaltung bieten.

Die Marktkonzerte stellen in Rees ein neues Musik-Format dar, das in diesem Jahr erstmals durch das Reeser Kulturamt ins Lebens gerufen wurde. Die Konzerte können ungezwungen und ohne Eintritt besucht werden. Jeder Gast kann kommen und gehen wann er möchte, kurz verweilen oder sich in einem angrenzenden Lokal am Marktplatz niederlassen und der Musik zuhören.