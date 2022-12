Abschiedstournee „Basta“ sagen Adieu im Bürgerhaus

Am Ende eines sehr humorvollen Abends floss dann doch noch so manche Träne. War es doch ein Abschiedskonzert, das die A-capella-Gruppe „Basta“ vor mehr als 400 Zuschauern im Reeser Bürgerhaus gab. Nach über 20 Jahren ist Schluss mit dem Tourneeleben, „Basta“ will künftig nur noch zu Weihnachts-Specials im Kölner Gloria zusammenkommen. Auch die stets erfreulichen Auftritte in Rees gehören damit nun der Vergangenheit an.