Abriss in Rees: Am alten Stadtbad rücken die Bagger an

Am alten Stadtbad rücken die Bagger an

REES Das Wohnhaus des früheren Schwimmmeisters ist schon abgerissen. Bis Ende Januar soll auch das Hallenbad verschwunden sein.

Bald ist das alte Reeser Stadtbad am Grüttweg Geschichte. Kurz vor Weihnachten rollte der Bagger an und riss zunächst das benachbarte Wohnhaus ab. Das eigentliche Hallenbad, das in den letzten Wochen aufwendig entkernt wurde, soll bis Ende Januar verschwunden sein.

Das Hallenbad kostete seinerzeit 1,5 Millionen D-Mark und erfreute sich nach der Einweihung am 25. Juni 1968 großer Beliebtheit. So kamen gleich im ersten Halbjahr nach der Eröffnung fast 39.000 Besucher. Der erste Schwimmmeister war Wilhelm Grapperhaus, unterstützt durch Josef Koep senior und Helmut te Baay. Das benachbarte Freibad mit beheizbarem Becken kostete 2,2 Millionen D-Mark und konnte am 10. Mai 1974 eingeweiht werden. Seit zwei Jahren ist es geschlossen, soll aber – nach jüngstem Ratsbeschluss – in wenigen Jahren durch ein neues Freibad ersetzt werden.