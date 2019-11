Service : Ableser der Stadtwerke ab Montag unterwegs

Emmerich (RP) Sie sind wieder unterwegs: die Ableseteams der Stadtwerke Emmerich. Von Montag, 18. November, bis Mitte Januar erfassen die Ableser die Verbrauchsstände der 35.000 Strom-, Erdgas-, Wasser- und Wärmezähler in Emmerich.

Die Ableser können sich dabei jederzeit durch einen Dienstausweis mit Foto legitimieren. Haushalte und Gewerbebetriebe können eine reibungslose Erfassung der Zählerstände dadurch unterstützen, indem sie die Zähleranlagen leicht zugänglich machen. Allen Urlaubern, die in diesem Zeitraum nicht zu Hause sein sollten, bieten die Stadtwerke Emmerich an, die Zählerstände vorab telefonisch unter der Servicehotline 02822-604188, per E-Mail an info@swe-gmbh.de oder über die Internetseite www.stadtwerke-emmerich.de mitzuteilen.