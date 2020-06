Abitur 2020 im Gymnasium Aspel : Zeugnisvergabe auf der „Schotteroase“

REES Die Reeser Abiturientia feierte am Samstag unter freiem Himmel. 16 von 66 Schülern dürfen sich über eine Eins vor dem Komma freuen. Schulleiter freute sich über „herausragenden Jahrgang“.

Am frühen Samstagmorgen war die „Schotteroase“ am Westring in einen Corona-sicheren „Festsaal unter freiem Himmel“ umgebaut worden. Passend zum Abi-Motto „Aspelversum – Wir greifen nach den Sternen“ erinnerte der Jahrgangsbeste Alexander Hockert (Note: 1,1) in seiner Rede an jene abenteuerliche Mission, die 2012 mit Prototypen begann, die raketengleich durchstarteten und jetzt neue Welten erkunden werden.