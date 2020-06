Abgrabung Vahnum/Mehr : Kiesabbau: „Eden“ kritisiert Reeser Stadtverwaltung

REES Die Bürgerinitiative „Eden“ ärgert sich über Aussagen des Beigeordneten und Kämmerers Andreas Mai zur Abgrabung Vahnum/Mehr und fordert Stadtverwaltung sowie Politik zu aktivem Handeln auf.

Die Umweltverbände Nabu und Bund haben dazu bereits ein eindeutig ablehnendes Statement abgegeben. In einer eigenen Pressemitteilung fordert „Eden“ jetzt die Stadt Rees mit Bürgermeister Gerwers an der Spitze und die Politik dazu auf, aktiv zu handeln.

Gleichzeitig übt die Bürgerinitiative deutliche Kritik an der Stadtverwaltung. Denn im Bauausschuss war vergangene Woche nach einem Vorstoß der Grünen beschlossen worden, den Antrag für die Auskiesung nicht nur mit dem Verweis auf den Ratsbeschluss (weitere Abgrabungen abzulehnen) zu versehen, sondern auch mit einem „qualifizierten Nein“ ausführlicher zu begründen. Der Erste Beigeordnete Andreas Mai hatte dies als „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ für die ohnehin derzeit schon völlig ausgelastete Stadtverwaltung bezeichnet. Eine solche Stellungnahme würde zudem von keiner Behörde gelesen werden (die RP berichtete). Die Bürgerinitiative weist das zurück: „Welches Verständnis für Verantwortungsbewusstsein in der Verpflichtung dem Bürger gegenüber wird in dieser Äußerung offenkundig?“, fragt „Eden“-Sprecher Leo Rehm, der eine qualifiziert fachlich begleitete Prüfung des Abgrabungsantrages für absolut notwendig hält. Er verweist auf das Beispiel „Reeser Welle“. Ein „qualifiziertes Nein“ habe „Eden“ bei der geplanten Abgrabung vor Esserden mit Unterstützung von Hydrogeologischen Fachingenieuren für den wichtigen und vor allem sicherheitsrelevanten Bereich der Grundwassers geliefert, und die großen Umweltverbände für ihren eigenen jeweiligen Fachbereich. „Der Kreis Kleve lehnte daraufhin folgerichtig auf dieser ausgearbeiteten Grundlage die Anträge komplett als völlig unzureichend ab“, sagt Rehm.

Unter wesentlichem Einfluss der Reeser CDU sei in früherer Zeit der „Abgrabungswahnsinn“ in Rees auf den Weg gebracht worden. Dabei müsse man wissen, dass fast der gesamte Reeser Sand und Kies in das lukrative Auslandsgeschäft ginge. Für diese Export-Zusatzeinnahmen würden hochwertige Böden vernichtet, landwirtschaftliche Arbeitsplätze fielen für immer weg und die Pachtpreise stiegen durch die Flächenknappheit. „Jetzt würde es der führenden Reeser Politik gut zu Gesicht stehen, diese unheilvollen Geister, die sie einst so heraufbeschworen hat, endlich in die Schranken zu weisen“, betont Melanie Gronau von „Eden“.