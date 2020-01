Pendler : Niederländisches Ticket ab Elten für Zug nach Arnheim

Bürgermeister Hinze nach Gesprächen zuversichtlich: Die Kosten für Berufspendler werden sich halbieren.

Nun soll in einem ersten Schritt am Haltepunkt in Elten ein Check-In mit der niederländischen Chipkarte möglich werden. Neben einigen technischen Fragen ist noch zu klären, wie hoch die Einnahmeausfälle des Verkehrsverbundes sind und wie diese kompensiert werden können. „Ich bin guter Dinge, dass wir da in den nächsten Monaten – gemeinsam mit unseren niederländischen Partnern – zu einer Lösung kommen können“, so Hinze in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.