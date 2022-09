Emmerich : A3 zwischen Emmerich-Ost und Grenze ab Mittwoch dicht

Emmerich Autofahrer aufgepasst! Ab Mittwoch sorgt eine Sperrung auf der A 3 dafür, dass es enger wird auf den Straßen rund um Emmerich.

Wegen der Erneuerung der Fahrbahndecken wird die Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Emmerich-Ost und der Grenze zu den Niederlanden tagelang gesperrt. Die Sperrung gilt vom kommenden Mittwoch (14.9./20.00 Uhr) bis Montag (19.9./5.00 Uhr) zunächst in Richtung Oberhausen . Wie die Autobahn-Gesellschaft weiter mitteilte, ist die Fahrbahn im selben Abschnitt in Richtung Niederlande einen Monat später dran - vom 19. bis 24. Oktober.

In beiden Fahrtrichtungen müsse die Asphaltdecke erneuert werden, hieß es. Umleitungen über das kommunale Straßennetz in Emmerich und den Niederlande seien ausgeschildert. Es empfehle sich in den Zeiträumen, die Baustelle weiträumig über die A57 zu umfahren.