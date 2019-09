Straßenverkehr : A3 zwischen Emmerich und Elten voll gesperrt

Emmerich/Elten Weil die alte Brücke Stokkumer Straße/Rietbroek abgerissen wird, ruht vom 20. bis 23. September der Autobahnverkehr.

(RP) Von kommenden Freitag an (20. September) ab 20 Uhr bis Montag, 23. September, um 5 Uhr ist die A3 zwischen den Anschlussstellen Emmerich und Elten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die alte Brücke Stokkumer Straße/Rietbroek wird an diesem Wochenende abgerissen.