Crystal Meth und Ecstasy : Zoll findet Drogen im Millionen-Wert in Emmerich

Zoll findet Drogen im Millionen-Wert in Emmerich

Emmerich Bei einer Routinekontrolle an der A3 in Emmerich hat der Zoll 50 Kilogramm Drogen sichergestellt. Eine 27-Jährige transportierte Crystal Meth und Ecstasy aus den Niederlanden. Sie sind rund zwei Millionen Euro wert.

Zollbeamte haben in Emmerich einen großen Fang gemacht: Bei der Routinekontrolle einer 27-Jährigen fanden die Beamten große Mengen Drogen.

Bei der Einreise aus den Niederlanden wurde die Frau auf der A3 in Höhe Emmerich-Elten angehalten. Nach Angaben der Polizei gab sie an, auf dem Weg zum Training in Düsseldorf zu sein. Verbotene Waren oder Bargeld im Wert von mehr als 10.000 Euro habe sie nicht dabei, antwortete sie auf die Frage der Beamten.