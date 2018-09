A3 in Elten bei Emmerich: Drogen in Schokoriegel und Cornflakes gefunden

Emmerich Die Bundespolizei hat bei Emmerich-Elten einen Drogenkurier aufgegriffen. Der Rumäne hatte Ecstasy und Marihuana aufwändig in Waschmittelflaschen, einer Cornflakesdose und einem Schokoladenriegel versteckt.

Einen 30-Jährigen Rumänen hat die Bundespolizei in Kleve auf der A 3 an der Anschlussstelle Elten festgenommen. Im Rahmen der Kontrolle des Reisenden entdeckten die Beamten insgesamt 1900 Gramm Ecstasy-Tabletten (6333 Stück) und 1000 Gramm Marihuana. Die Drogen hatte der Mann aufwändig in Waschmittelflaschen, einer Cornflakesdose und einem Schokoladenriegel versteckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übernahm die Zollfahndung Essen die weitere Sachbearbeitung. Der Fall, über den die Bundespolizei am Montag informierte, ereignete sich bereits am vergangenen Mittwochmorgen.