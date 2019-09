Straßenverkehr : Stokkumer Straße: In 80 Tagen zur neuen Brücke

Emmerich Mit einem neuen Verfahren will der Landesbetrieb Straßenbau in Elten eine neue Brücke über der A3 errichten. Sperrungen reduzieren sich.

Joachim van Bebber, Leiter der Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld, ist optimistisch: „ In 80 Tagen sind wir fertig!“ Was früher rund ein halbes Jahr dauerte, soll jetzt bis spätestens Ende November wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Wir sind innovativ unterwegs und bauen nach einer neuen Methode“, erklärte van Bebber bei der Vorstellung der Pläne. Für die Speelberger Brücke benötigte man 120 Tage vom Abriss bis zum Aufbau, das wolle man nun toppen.

Die alte Brücke Stokkumer Straße/Rietbroek, Baujahr 1962, wird heutigen Belastungen nicht mehr gerecht und muss erneuert werden. Baute man früher Schritt für Schritt, so wird heute an zwei Stellen gleichzeitig gearbeitet: Die Widerlager der Brücke, entstehen vor Ort. Sie sind nicht aus Beton, sondern aus kunststoffbewehrter Erde. Diese Methode wurde in Deutschland bisher nur zur Sicherung von Hängen eingesetzt, beim Bau von Widerlagern sei das ein Pilotprojekt, erklärte der Projektleiter Andre Deutenberg.

Der Überbau - eine sogenannte Verbundbrücke - wird auf dem Parkplatz „Hohe Heide“ an der Autobahn in der Nähe, der seit dem 5. August für das Bauvorhaben gesperrt ist, komplett vormontiert.

Durch die innovative Bauweise gibt es eine kurze Bauzeit und nur zwei – statt in herkömmlicher Bauweise – drei Vollsperrungen der Autobahn an Wochenenden: Die erste Sperrung für den Abriss und die zweite für das Einfahren der vormontierten Brücke. An beiden Baustellen wird mit Vollgas gearbeitet. „In Spitzenzeiten werden bis zu 20 Arbeiter dort gleichzeitig tätig sein“, so Andre Deutenberg.