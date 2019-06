Straßensperrung : A3 ab Freitagabend wegen Arbeiten an Brücke gesperrt

Foto: Miserius, Uwe (umi)

Emmerich/Rees/Wesel (RP) Für zwei Brückenbaumaßnahmen wird die A3 zwischen Wesel und Rees am Wochenende voll gesperrt. Straßen.NRW hat die Arbeiten an beiden Brücken so koordiniert, dass beide Sperrungen auf ein Wochenende fallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verkehrsteilnehmer werden so weniger belastet. Vom heutigen Freitag, 14. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 17. Juni, 5 Uhr, ist die A3 in beiden Fahrtrichtungen in zwei Abschnitten gesperrt.

Der erste Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Rees und Hamminkeln. Hier werden am Bauwerk Heckenweg Fertigteile aufgelegt. Der zweite Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Hamminkeln und Wesel. Hier wird am Bauwerk Horster Weg gearbeitet. Der Anschluss Hamminkeln liegt zwischen den Abschnitten und ist komplett gesperrt.

Die Umleitung führt in Richtung Arnheim von der Anschlussstelle Wesel über die B58, B70, L7 (Emmericher Straße) und B67 bis zur Anschlussstelle Rees, wo wieder auf die A3 aufgefahren werden kann. Aus den Niederlanden kommend wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Rees von der Autobahn abgeleitet und über die B67, B473, an der gesperrten Anschlussstelle Hamminkeln vorbei bis zur L7 in Richtung Wesel geführt. Über die B70 und B58 ist die A3 im Anschluss Wesel wieder zu erreichen, um in Richtung Oberhausen weiterfahren zu können.