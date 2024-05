ADAC warnt wegen Christi Himmelfahrt A3 bei Emmerich gehört zu den schlimmsten Staustrecken

Deutlich weniger Verkehrsstörungen auf den Autobahnen in NRW erwartet der ADAC von Donnerstag bis Samstag. Am Sonntagnachmittag sorgt dann der Rückreiseverkehr wieder für etwas vollere Autobahnen. Bei schönem Wetter sind an Christi Himmelfahrt sowie am Samstag und Sonntag auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete auch Verzögerungen durch Tagesausflügler möglich.