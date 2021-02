Auffahrunfall mit Lkw : A3 bei Elten stundenlang gesperrt

Elten Ein schwerer Unfall hat sich auf der A3 bei Elten ereignet. Ein Lkw ist dabei in einen anderen gefahren. Ein Fahrer wurde eingeklemmt. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Aus unbekannter Ursache kam es am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der A3 bei Elten zu einem Auffahrunfall von zwei Lkw. Die Unfallörtlichkeit befindet sich kurz vor dem Grenzübergang in Richtung Arnheim. Nach ersten Informationen der Polizei ist der Fahrer schwer verletzt und eingeklemmt worden. Er wurde am Vormittag mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik in Duisburg gebracht. Der verunglückte Lkw kommt aus Tschechien.