Autobahn bei Emmerich 74-Jähriger auf A3 mit Kokain erwischt

Nach Europa und Nordamerika kommt die Droge auf ausgeklügelten Handelswegen, sogar Schmuggel-U-Boote wurden schon entdeckt, samt dazugehöriger Werften im Urwald. In Deutschland werden immer wieder Fälle bekannt, in denen Kokain in Bananenkisten im Supermarkt statt beim Empfänger landet. Anders als bei Marihuana und chemischen Drogen wird der größte Teil importiert, gerade so, wie es beim Heroin der Fall ist.