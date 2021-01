Zählerstände : Stadtwerke-Kunden reagieren prompt

Rees Gut 80 Prozent der 15.000-Stadtwerke-Kunden haben zügig ihre Zählerstände dem Versorger in Rees gemeldet. Vom 20. Januar an werden die Jahresverbrauchsrechnungen verschickt.

15.000 Zählerstände müssen die Stadtwerke Rees per Jahresende regelmäßig erfassen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Reeser aufgerufen, ihre Werte per Mail, Whats App oder Ablesekarte durchzugeben. Das hat nach Feststellung von Stadtwerke-Geschäftsführerin Mareike Terlinden sehr gut geklappt. „80 Prozent haben zügig geliefert; wir telefonieren hier und da noch nach, um am Ende bei etwa 95 Prozent zu landen.“ Zählerstände, die nicht rechtzeitig vorliegen, werden auf Basis der Verbrauchswerte aus den Vorjahren nach einem anerkannten Verfahren geschätzt. Dieses Verfahren wird schon seit Jahren angewendet und hat nichts mit Corona zu tun.

Vom 20. Januar an verschicken die Stadtwerke turnusmäßig die Jahresverbrauchsrechnungen. Hier erwartet Terlinden, dass „die Kunden so gut wie keine Nachzahlungen leisten müssen. Denn der Winter war ja anfangs recht warm.“ Wer Fragen zur Rechnung hat, kann sich bei den Stadtwerken telefonisch oder per E-Mail Rat und Unterstützung holen. „Wir bedauern, dass wir nur mittelbar mit den Kunden kommunizieren können. Andererseits registrieren wir sehr großes Verständnis. Und das tut den Mitarbeiterinnen in der Verbrauchsabrechnung wirklich gut. Wir bedanken uns für das Verständnis unserer Kunden“, teilen die Stadtwerke mit.