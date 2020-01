Polizeibericht : 78-Jähriger nach Unfall unter Auto eingeklemmt

Goch (RP) Vermutlich lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 78-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Goch. Der Mann war gegen 15.15 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Asperden unterwegs und überquerte die Kreuzung Nordring, als er von dem Opel eines 21-jährigen Vierseners erfasst wurde.

Der hatte von der Mühlenstraße nach rechts in den Nordring abbiegen wollten. Zwei weitere an der Ampel wartende Fahrzeuge wurden beschädigt.

Der verletzte Gocher, den die Feuerwehr von seinem unter dem Auto verkeilten Fahrrad befreien musste, wurde mit einem Rettungshubschrauber, der auf dem Concordia-Sportplaz landete, in eine Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.