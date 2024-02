„Job 4 U?“-Lehrstellenarena Eine Plattform für die Ausbildung

Seit 23 Jahren ist die Lehrstellenarena „Job 4 U?“ ein Dauerbrenner. Einst ins Leben gerufen in Zeiten, in denen es für Jugendliche schwer war, einen Ausbildungsplatz zu finden, haben sich die Vorzeichen mittlerweile ins Gegenteil gekehrt. Dass viele Unternehmen unter Fachkräftemangel leiden und händeringend nach Auszubildenden suchen, lässt sich auch ganz gut an der Liste der Teilnehmer erkennen, die am 5. März ins Reeser Bürgerhaus kommen werden. „Vor allem die Branchen Logistik und Industrie sind dieses Mal besonders stark vertreten“, sagt Wirtschaftsförderin Sandra Kimm-Hamacher. Aber auch die Bereiche Pflege und der öffentliche Sektor sind besonders gut abgedeckt.