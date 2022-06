Badeunfall bei Rees : 64-Jähriger wird nach Bad im Rhein vermisst

REES/EMMERICH Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr: Ein Mann aus Hamm war in Rees in den Fluss zum Schwimmen gegangen. Von ihm fehlt bislang jede Spur.

(bal) Am Samstag hat es aller Wahrscheinlichkeit nach einen Badeunfall mit tragischem Ausgang gegeben. Am Abend wurde eine Suchaktion nach einem Mann ergebnislos abgebrochen, der zuvor im Rhein bei Rees zum Schwimmen in den Fluss gegangen war.