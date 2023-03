Bauarbeiten zwischen Emmerich und Oberhausen 49-Euro-Ticket startet mit Streckensperrung

Die Züge der Linien RE 5 (National Express, RRX), RE 19 (VIAS) und RE 49 (DB Regio) enden bereits in Oberhausen Hbf. Als Ersatz verkehren Busse mit Halt an allen Zwischenstationen zwischen Oberhausen Hbf und Wesel bzw. Emmerich. Zusätzlich verkehren Expressbusse (ohne Zwischenhalt) zwischen Dinslaken und Duisburg Hbf sowie zwischen Wesel und Oberhausen Hbf. Außerdem sind Expressbusse mit Halt nur in Oberhausen Hbf, Wesel, Emmerich, Elten, Zevenaar und Arnhem Centraal im Einsatz. In Oberhausen Hbf besteht Anschluss an die Züge der Linien RE 5 (RRX) und RE 19, in Emmerich kann zwischen den Expressbussen und den Bussen mit Halt an allen Zwischenstationen umgestiegen werden. Die Strecke zwischen Bocholt und Wesel wird ebenfalls durch Busse des Schienenersatzverkehrs ersetzt.