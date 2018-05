Rees: 41-Jähriger unter Alkohol flüchtet nach Unfall zu Fuß

Rees

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit einem Ford Mondeo die Hurler Straße im Ortsteil Millingen in Richtung Bundesstraße 67. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen dortigen Betonkübel. Der Fahrer stieg aus dem Ford aus und entfernte sich zu Fuß. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, die den 41-Jährigen im Bereich der Ortschaft Millingen antreffen konnten. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden, den Unfallfahrer erwartet ein Strafverfahren.