Umfrage der Awo in Emmerich Viele Ukrainer wollen in Emmerich bleiben

63 Prozent der Befragten planen, dauerhaft in Emmerich zu bleiben, während 28 Prozent einen längerfristigen Aufenthalt zwischen fünf und zehn Jahren planen. Ein kleiner Teil möchte zurückkehren, sobald der Krieg zu Ende ist. 71 Prozent fühlen sich in der Stadt willkommen, während der Rest keine Meinung dazu hatte. Rund 20 Prozent der Befragten haben bereits einen Job gefunden, der große Teil ist noch immer auf Arbeitssuche. Gesucht wird nicht nur in Emmerich und Umgebung. 70 Prozent gaben an, dass sie Hilfe bei der Jobsuche und Bewerbungen benötigen.