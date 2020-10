Kostenpflichtiger Inhalt: 37-Jähriger stirbt nach Messerstich : Streit in Elten endet tödlich

Vor dieser Gaststätte auf der Klosterstraße ereignete sich der tödliche Streit. Die beiden Kontrahenten waren zuvor bereits aneinander geraten. Foto: Markus van Offern (mvo)

ELTEN In der Nacht zu Samstag ist ein Mann in Elten auf offener Straße erstochen worden. Zuvor war der 37-Jährige in einer Gaststätte mit einem 32-Jährigen aneinander geraten. Der Täter wurde von einer Spezialeinheit der Polizei gefasst.