Streit vor Gaststätte : 37-Jähriger in Elten tödlich verletzt - Haftbefehl gegen 32-Jährigen

37-Jähriger in Elten tödlich verletzt - Haftbefehl gegen 32-Jährigen

In der Nacht zu Samstag ist ein Mann in Elten auf offener Straße erstochen worden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Elten Nach dem Tod eines 37-Jährigen in Elten hat das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen wegen Totschlags erlassen. Das teilte die Polizei Krefeld am Sonntagabend mit.

Am Freitag war der 37-Jährige bei einem Streit vor einer Gaststätte tödlich verletzt worden. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige wurde von einer Spezialeinheit noch am Freitagabend in einer nahe gelegenen Wohnung festgenommen.