Blühender Handel über das Darknet : Drogenhandel per Paketdienst

KLEVE/EMMERICH/REES Über das so genannte Darknet hat ein niederländischer Drogenhändler seine Kunden akquiriert. Die Betäubungsmittel verschickte er unter anderem über DHL-Filialen in Emmerich, Rees und Kleve. Die Staatsanwaltschaft geht von rund 3400 Fällen aus.

Nicht nur kriminell Das Darknet dient allerdings nicht nur kriminellen Zwecken. In Ländern, in denen es Zensur im Internet gibt, wird es beispielsweise auch für das Kommunizieren über soziale Netzwerke wie etwa Facebook genutzt, die dort offiziell verboten und über das reguläre Internet nicht möglich sind.

Trotz dieser Beschränkung führt die Anklageschrift auch so ihren Leser auf eine kleine Weltreise: San Francisco, Paris, Teheran, Thessaloniki, Riga, Haifa, Christchurch, Buenos Aires, Bukarest, Wien – der Angeklagte soll seine Drogenpakete ab November 2017 in die halbe Welt geschickt haben. Ebenso vielfältig soll die Auswahl der gehandelten Betäubungsmittel gewesen sein: Crystal Meth, Ecstasy, Amphetamin, Kokain, Ketamin, MDMA, Cannabis – kaum eine Droge, die er unter dem Pseudonym „BerlinMannschaft“ nicht auf der Darknet-Handelsplattform „Dream Market“ verkauft haben soll.

Als Paketdienst habe dem Angeklagten DHL gedient, sagt Staatsanwältin Klefisch. Er habe die Pakete nach Deutschland gefahren und dann bei Postfilialen oder Packstationen aufgegeben, etwa in Emmerich, Rees und Kleve. Mehrfach habe der Zoll am Frankfurter Flughafen Pakete mit mehr als 1000 Ecstasytabletten sichergestellt, die beispielsweise in die USA gehen sollten.

Auch kauften Ermittler verdeckt bei „BerlinMannschaft“ und führten Observationen durch. Es kam zur Durchsuchung in Putten, dabei wurden eimerweise Betäubungsmittel sichergestellt. Der Angeklagte wurde am 11. Dezember 2018 festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft in der JVA Köln. Er soll laut Anklage mindestens 578.000 Euro mit den Drogengeschäften verdient haben – in Form von Bitcoins.