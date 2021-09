Emmerich : 2G oder 3G - Was Veranstalter dazu sagen

2G oder 3G - Was Veranstalter dazu sagen

Emmerich Dürfen bald nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants, Kulturbetriebe oder zum Volksfest? Judith Hoymann von der Kulturscheune würde davon nichts halten. „Pro Kultur“-Chefin Irene Möllenbeck ist dafür.

Über die Aussagekraft von Meinungsumfragen in sozialen Medien lässt sich streiten. Doch manchmal weisen sie zumindest eine Tendenz unmissverständlich an. So wie im vorliegenden Fall aus Haldern.