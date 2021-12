Freizeitbad und Sauna : Embricana: Jetzt gilt 2G-Plus

Entspannung in der Sointi-Sauna: Wer das genießen will, muss sich vorher testen lassen, auch wenn er geimpft oder genesen ist. Foto: van Offern, Markus (mvo)

EMMERICH Ab Dienstag tritt eine neue Verordnung inkraft: Zur Impf- oder Gesenenbescheinigung muss jetzt auch ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Auch Kinder und Jugendliche sind davon teilweise betroffen.

Ohne das kritisieren zu wollen, geht Udo Jessner davon aus, dass sich die Neu-Reglung negativ auf die Besucherzahlen in Schwimmbad und Sauna auswirken wird. „Wir hatten in den letzten Tagen sehr viele Niederländer zu Gast, insbesondere die Sauna war sehr gut ausgelastet“, erklärte er am Montag unserer Redaktion. Insgesamt könne man aber auch angesichts dieser relativ guten Besucherzahlen noch lange nicht von einem Normalbetrieb sprechen. „Es ist eher ein eingeschränkte Betrieb unter Corona-Bedingungen“, so Jessner.